Первый контакт между «Тоттенхэмом» и Нагельсманом состоялся

Клуб английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» уже связывался с немецким специалистом Юлианом Нагельсманом, сообщает в своём «твиттере» журналист немецкого отделения Sky Sports Флориан Плеттенберг.

В воскресенье «Тоттенхэм» официально подтвердил, что Антонио Конте покинул должность тренера, и одним из главных претендентов на замену итальянцу СМИ видят Юлиана Нагельсмана, который на прошлой неделе был уволен из мюнхенской «Баварии».

Мюнхенский этап карьеры Нагельсмана закончился бесславно, но он по-прежнему считается тренером с большим потенциалом, понимающим, как управлять долгосрочным проектом. Нельзя утверждать наверняка, что «шпоры» смогут убедить Юлиана перебраться в северный Лондон, и Плеттенберг предполагает, что, даже если «Тоттенхэм» начал погоню за 35-летним специалистом, в ближайшее время назначение едва ли состоится.

Руководство «шпор» выиграло время, доверив команду помощникам Конте Кристиану Стеллини и Райану Мэйсону до конца сезона, но тянуть с приглашением Нагельсмана (как и любого другого специалиста с именем) до конца сезона – затея рискованная. Если «Тоттенхэм» завалит концовку чемпионата, убедить опытного кандидата будет намного сложнее.