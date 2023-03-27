Паредес и Дракслер вернутся в «ПСЖ» по окончании сезона

Полузащитники «ПСЖ» Юлиан Дракслер и Леандро Паредес, выступающие на правах аренды за «Бенфику» и «Ювентус» соответственно, по окончании сезона вернутся во французский клуб. Об этом на своей странице в социальной сети сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сообщениям источника, «Ювентус» на сегодняшний день не планирует выкупать Паредеса, а Дракслеру придётся расстаться с «Бенфикой» из-за серьёзной травмы.
Юлиан Дракслер в нынешнем сезоне провёл за «Бенфику» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Немецкий полузащитник проходит восстановление после травмы голеностопа и пропустит остаток сезона.
28-летний Паредес сыграл 24 матча за «Ювентус» во всех турнирах в текущем сезоне, отметившись в них лишь одной результативной передачей.
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