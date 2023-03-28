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Натан Аке оформил первый дубль на профессиональном уровне

Левый защитник «Манчестер Сити» Натан Аке помог сборной Нидерландов обыграть Гибралтар (3:0), оформив дубль в матче 2-го тура отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.

Игрок отметился забитыми мячами на 50-й минуте после передачи Дензела Думфриса и на 82-й минуте после паса Дейли Блинда. Аке оформил первый дубль в профессиональной карьере.

Полная трансляция матча отборочного цикла к Евро-2024 доступна в Okko.

В группе В отбора к Евро-2024 Нидерланды находятся на третьем месте. В 1-м туре сборная проиграла Франции с разгромным счётом 0:4. Помимо Франции и Гибралтара, Нидерландам предстоит встретиться с национальными командами Греции и Ирландии.

В клубном сезоне-2022/2023 Аке принял участие в 32 матчах «Манчестер Сити» во всех турнирах, отметившись двумя голами.