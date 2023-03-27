Тухель хочет увести у «Челси» бывшего помощника

Новый тренер «Баварии» Томас Тухель после субботней презентации в Мюнхене находился в Лондоне по личным делам. По информации Bild, главная цель поездки – убедить бывшего помощника Энтони Барри присоединиться к мюнхенскому проекту.
В 2021 году Тухель и Барри вместе выиграли Лигу чемпионов с «Челси». Они провели на скамейке запасных лондонцев в общей сложности 99 матчей. Барри уже подал в клуб заявление на перевод, соответствующий запрос в «Челси» отправила и «Бавария», однако синие требуют компенсацию, так что переговоры продолжаются. На презентации Тухель сказал: «Надеемся, Энтони присоединится к нам. У него действующий контракт с «Челси», но мы боремся за него! Мы будем настойчивы».
Барри, ранее работавший в «Уиган Атлетик», считается экспертом в своём деле и подтвердил высокую квалификацию, в частности, работой со сборными Ирландии и Бельгии. Помимо основной занятости в «Челси», Барри является помощником нового тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса. Неудивительно, что Грэм Поттер, наставник «Челси», также не желает отпускать одного из важных членов своего штаба в «Баварию».
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