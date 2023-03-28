«Манчестер Юнайтед» сыграет летом с клубом Райана Рейнольдса «Рексемом»

Будущим летом «Манчестер Юнайтед» встретится с «Рексемом» в США. Об этом сообщает официальный сайт валлийского клуба, уже запустивший сервис продажи билетов на это мероприятие.

«Рексем», принадлежащий голливудским актёрам Райану Рейнольдсу и Робу Макэлхенни, встретится с командой Эрика тен Хага в Сан-Диего в июле. Игра станет частью предсезонного тура МЮ по США, который, вероятно, будет включать Лас-Вегас. «Рексем» также ведёт переговоры о летнем товарищеском матче с ещё одним представителем АПЛ «Челси».

«Юнайтед» не выступал в США с 2018 года, когда менеджером клуба был Жозе Моуринью. А с «Рексемом» в последний раз «красные дьяволы» встречались в матче на Кубок Англии в 1995 году; игра, проходившая на «Олд Траффорд», закончилась победой МЮ со счётом 5:2.

Рейнольдс и Макэлхенни купили «Рексем» в 2020 году после выхода в свет сериала «Добро пожаловать в Рексем», рассказывающего о команде. Звезда Голливуда намеревается поднять один из старейших клубов мира в АПЛ.