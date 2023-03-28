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Нидерланды нанесли 50 ударов по воротам Гибралтара

Нидерланды нанесли 50 ударов по воротам Гибралтара
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Сборная Нидерландов 50 раз пробила по воротам Гибралтара в матче 2-го тура отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, сообщает Opta.

Матч завершился победой Нидерландов с разгромным счётом 3:0. Нидерландская команда 101 раз коснулась мяча в чужой штрафной площади. Наряду с количеством ударов это является рекордным показателем сборной с момента ведения статистики (с 2013 года).

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.

В группе В отборочного турнира к Евро-2024 Нидерланды находятся на третьем месте. В 1-м туре сборная проиграла Франции с разгромным счётом 0:4. Помимо Франции и Гибралтара, Нидерландам предстоит встретиться с национальными командами Греции и Ирландии.

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