Bild: Нагельсман не перейдёт в АПЛ мгновенно, он хочет «переварить» уход из «Баварии»
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Переход уволенного из «Баварии» тренера Юлиана Нагельсмана в «Тоттенхэм» не состоится в ближайшее время, сообщает Bild.
«Тоттенхэм» хочет пригласить Нагельсмана в команду после расставания с Антонио Конте. Однако мгновенный переход в лондонский клуб не вариант для специалиста. Он хочет «переварить» болезненный уход из «Баварии» и проанализировать опыт, полученный в мюнхенской команде.
Руководство «Баварии» приняло решение расстаться с Нагельсманом после поражения в матче немецкой Бундеслиги с «Байером» (1:2), после которого клуб опустился на вторую строчку турнирной таблицы. «Тоттенхэм» находится на четвёртом месте в английской Премьер-лиге нынешнего сезона. 3 марта «шпоры» встретятся с «Эвертоном».
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