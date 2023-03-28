«Челси» придётся продавать лидеров, чтобы покрыть убытки

«Челси» будет вынужден летом продать нескольких опытных игроков, чтобы соблюсти правила финансового фэйр-плей. По итогам прошлого сезона убытки клуба превысили € 150 млн, сообщает Goal со ссылкой на статью в Times.

Только в этом сезоне синие потратили почти € 700 млн на трансферы, не говоря уже о рекордной сумме, которую они заплатили «Брайтону» за Грэма Поттера. В числе главных кандидатов на выход могут оказаться Конор Галлахер и Мэйсон Маунт. Финансовые проблемы «Челси» могут также повлиять на планы по строительству нового стадиона стоимостью свыше € 2 млрд. Работы могут быть заморожены или вовсе остановлены.

Усугубляют ситуацию спортивные неудачи синих. Перед напряжённым летом «Челси» обязан выиграть Лигу чемпионов, чтобы претендовать на участие в этом турнире в следующем сезоне, учитывая, что итоговое место команды в турнирной таблице АПЛ почти наверняка не будет достаточно высоким, чтобы квалифицироваться в самый престижный еврокубок. Без доходов от Лиги чемпионов ликвидировать дефицит клубного бюджета будет очень сложно.

После 27 матчей «Челси» занимает 10-е место в чемпионате Англии, на 11 очков отставая от первой четвёрки. В четвертьфинале Лиги чемпионов синие сыграют с мадридским «Реалом».