Антонио Конте прокомментировал отставку с поста главного тренера «Тоттенхэма»

Антонио Конте опубликовал пост после отставки с должности главного тренера «Тоттенхэм Хотспур».
«Футбол — это страсть. Я хотел бы поблагодарить всех в «Тоттенхэме», кто ценил и разделял мою страсть и мой интенсивный образ жизни в футболе в качестве тренера. Особая благодарность для фанатов, которые всегда выражали мне поддержку и признательность, было незабываемо слышать, как они поют моё имя. Наше совместное путешествие подошло к концу, я желаю вам всего наилучшего в будущем», — написал Конте на своей странице в социальной сети.
Напомним, Конте возглавлял «Тоттенхэм» с 2021 по 2023 год. На данный момент команда занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив девять очков.
Исполняющим обязанности главного тренера «Тоттенхэма» до конца сезона будет Кристиан Стеллини.
10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023:
- 28 марта 2023
-
01:58
-
01:41
-
01:23
-
01:00
-
00:39
-
00:30
-
00:17
-
00:01
- 27 марта 2023
-
23:57
-
23:43
-
23:41
-
23:33
-
23:25
-
23:13
-
23:07
-
23:07
-
22:52
-
22:39
-
22:31
-
22:20
-
22:07
-
22:06
-
22:04
-
22:00
-
21:45
-
21:43
-
21:42
-
21:32
-
21:30
-
21:15
-
21:01
-
21:00
-
21:00
-
20:45
-
20:37