Антонио Конте прокомментировал отставку с поста главного тренера «Тоттенхэма»

Антонио Конте опубликовал пост после отставки с должности главного тренера «Тоттенхэм Хотспур».

«Футбол — это страсть. Я хотел бы поблагодарить всех в «Тоттенхэме», кто ценил и разделял мою страсть и мой интенсивный образ жизни в футболе в качестве тренера. Особая благодарность для фанатов, которые всегда выражали мне поддержку и признательность, было незабываемо слышать, как они поют моё имя. Наше совместное путешествие подошло к концу, я желаю вам всего наилучшего в будущем», — написал Конте на своей странице в социальной сети.

Напомним, Конте возглавлял «Тоттенхэм» с 2021 по 2023 год. На данный момент команда занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив девять очков.

Исполняющим обязанности главного тренера «Тоттенхэма» до конца сезона будет Кристиан Стеллини.

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