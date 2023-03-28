Джеррард раскритиковал игру Мудрика в матче со сборной Англии

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и экс главный тренер «Рейнджерс» и «Астон Виллы» Стивен Джеррард не впечатлён игрой украинского вингера Михаила Мудрика в матче со сборной Англии.

«С точки зрения Украины, Англия сыграла фантастически, потому что их игра была открытой, но, будь вы тренером Мудрика, вы бы наверняка разочаровались.

При всём уважении он всё ещё учится играть, но, зная, что нужно сдерживать Саку, нельзя позволять ему получать мяч под левую ногу, потому что это его волшебная палочка. Однако в эпизоде с первым голом Англии именно так и произошло», – приводит слова Джеррарда Metro.

В квалификации Евро-2024 сборная Украины уступила команде Англии на «Уэмбли» со счётом 0:2.

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