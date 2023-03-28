«Челси» может пригласить Нагельсмана в случае увольнения Поттера

«Челси» может пригласить немецкого специалиста Юлиана Нагельсмана в случае увольнения главного тренера команды Грэма Поттера.
Покинувший «Баварию» Нагельсман входит в шорт-лист английского клуба, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
При этом синие намерены продолжить сотрудничество с Поттером, руководство его поддерживает. Но от него требуется начать добиваться нужных результатов. Сам Нагельсман вряд ли решится вернуться к работе в ближайшее время.
Напомним, руководство «Баварии» приняло решение расстаться с Нагельсманом после поражения в матче немецкой Бундеслиги с «Байером» (1:2), после которого клуб опустился на вторую строчку турнирной таблицы. «Тоттенхэм» находится на четвёртом месте в английской Премьер-лиге нынешнего сезона. 3 марта «шпоры» встретятся с «Эвертоном».
Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча:
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