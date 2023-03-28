Шевченко высказался о поражении сборной Украины в матче с Англией в отборе Евро-2024

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение национальной команды в матче отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года со сборной Англии (0:2).
«Я так рад, что болельщики оценили усилия игроков. Англия была намного лучше и качественнее, но мне понравился подход команды, и мы уходим с гордостью. Украина сегодня показала хороший бой», — приводит слова Шевченко Sky Sports.
В следующем матче национальная команда Украины встретится со сборной Северной Македонии. Сборная Англии, в свою очередь, сыграет с Мальтой.
Напомним, Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 год. Под его руководством команда провела 52 матча во всех турнирах, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.
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