Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шевченко высказался о поражении сборной Украины в матче с Англией в отборе Евро-2024

Шевченко высказался о поражении сборной Украины в матче с Англией в отборе Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение национальной команды в матче отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года со сборной Англии (0:2).

«Я так рад, что болельщики оценили усилия игроков. Англия была намного лучше и качественнее, но мне понравился подход команды, и мы уходим с гордостью. Украина сегодня показала хороший бой», — приводит слова Шевченко Sky Sports.

В следующем матче национальная команда Украины встретится со сборной Северной Македонии. Сборная Англии, в свою очередь, сыграет с Мальтой.

Напомним, Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 год. Под его руководством команда провела 52 матча во всех турнирах, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

Материалы по теме
Англия сделала результат в матче с Украиной за три минуты! Второй гол — настоящая красота
Видео
Англия сделала результат в матче с Украиной за три минуты! Второй гол — настоящая красота
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023