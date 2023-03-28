Саутгейт призвал игроков сборной Англии стремиться к победе на Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт призвал игроков национальной команды стремиться к победе на Евро-2024.
«Я ожидаю, что все игроки захотят быть частью этого. Мы постараемся взбодрить команду морально, дав им время в конце сезона. Но если мы начнём думать, что нам не нужно готовиться к играм в июне, потому что статус соперников не так высок, как у двух команд, с которыми мы только что встречались, то у нас будут проблемы. Это не тот подход, который нам нужен.
Мы ставим перед командой задачу стать лучшей в Европе за следующие 13 месяцев. Это требует от каждого самоотдачи, и нужно, чтобы все были готовы играть, а уровень ежедневных тренировок был самым высоким, независимо от того, с кем мы играем», – приводит слова Саутгейта Daily Mail.
В первых двух матчах квалификации Евро-2024 сборная Англии одержала победу над Италией (2:1) и Украиной (2:0). В следующих матчах в рамках отбора в июне англичане сыграют со сборными Мальты и Северной Македонии.
Сборная Англии обыграла Украину в матче отбора на Евро-2024:
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