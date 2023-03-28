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Фабрицио Романо: Н'Голо Канте близок к продлению контракта с «Челси»

Фабрицио Романо: Н'Голо Канте близок к продлению контракта с «Челси»
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«Челси» и французский полузащитник Н'Голо Канте ведут переговоры о подписании нового контракта.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, диалог между сторонами всё ещё продолжается, но 31-летний игрок и лондонский клуб близки к финальным стадиям обсуждения новой сделки. Речь идёт о последних деталях.

Контракт может быть заключён по схеме «2+1», в котором опция продления по истечении двух лет активируется по желанию клуба.

Француз из-за травмы не выходил на поле с середины августа. Всего в составе лондонцев Канте сыграл 262 матча, в которых забил 13 голов и сделал 15 голевых передач. Полузащитник выступает за «Челси» с 2016 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года.

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