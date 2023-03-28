Гринвуд критиковал игру Роналду в «Реале», будучи игроком молодёжного состава «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд критиковал португальского форварда Криштиану Роналду в период его выступлений за «Реал».
Как сообщает The Athletic, Гринвуд во время занятий в молодёжной системе называл Роналду «мертвым», объясняя таким образом спад футболиста. Тренерам пришлось вмешаться и «воспитать» Мэйсона, чтобы он вёл себя более зрело. Также англичанин мог предъявлять претензии и партнёрам по молодёжной команде.
«Он знал, что он хорош, и не стеснялся называть кого-то «дерьмом». Когда вы слышите это, вы наверняка можете подумать: «Не может быть, чтобы он так говорил», – приводит слова источника The Athletic.
Также Гринвуд угрожал уйти в «Манчестер Сити», когда на тренировках возникала напряжённость.
21-летний хавбек отстранён от тренировок с «МЮ» из-за обвинений в нападении на свою девушку Хэрриет Робсон. Несмотря на снятие официальных обвинений, клуб проводит собственное расследование, до окончания которого Гринвуд не сможет вернуться к тренировкам с командой.
Фергюсон и игроки «Ман Юнайтед» поздравили де Хеа с рекордом:
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