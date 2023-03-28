Герман Эль Класико: РФС уже пригласил «Амкал» принять участие в следующем розыгрыше Кубка

Президент медийного футбольного клуба «Амкал» Герман Попков, более известный как Герман Эль Класико, рассказал о возможности участия команды в следующем розыгрыше Кубка России и поделился планами команды на будущее.

«РФС уже пригласил «Амкал» принять участие в следующем розыгрыше Кубка России. Очевидно, что глава Фонбет будет говорить исключительно про 2DROTS, ведь и у кубка, и 2DROTS один и тот же спонсор. Если одновременно с Кубком России будет турнир от нашего другого партнёра с клубами РПЛ, как в прошлом году и если если нас туда позовут, то будем там играть.

Но вероятнее всего, что турниры разведут. Да и в целом, все помнят, кто дальше прошёл в прошлом розыгрыше Кубка России — «Амкал» или 2DROTS», — приводит слова Попкова Metaratings.

В сезоне-2022/2023 «Амкал» дебютировал в Фонбет Кубке России, начав со стадии 1/256 финала. Команде, которой тогда руководил Денис Зубко, удалось пройти два раунда квалификации, поочерёдно обыграв клубы Второй лиги «Зоркий» (1:1 в основное время, 8:7 по пенальти) и «Тверь» (1:0). В 1/64 финала «Амкал» в Санкт-Петербурге уступил местной «Звезде» (2:2 в основное время и 2:4 по пенальти) и завершил своё участие в турнире.