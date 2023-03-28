Президент РФС Дюков отметил прогресс судейства в чемпионате России

Президент РФС Александр Дюков высказался о судействе в РПЛ. Также глава российского футбола прокомментировал итоги встречи с представителями «Спартака».

«Основной вопрос во время встречи со «Спартаком» — развитие женского футбола в системе «Спартака», создание первой команды. Коснулись и вопроса судейства.

Да, действительно, в ряде туров были ошибки не в пользу «Спартака». ЭСК признал это. В основном мы обсуждали то, как их главный тренер видит судейство. Не с точки зрения, как нужно судить именно «Спартак», а какой футбол нужно поощрять. Нужно поддерживать динамику, давать игрокам бороться. Важный момент — расположение судей на поле, чтобы они не мешали игре, не перекрывали линию мяча.

Удивлён ли низкому качеству судейства в нашем чемпионате? Всё относительно. Да, ошибки есть. Если посмотреть на количество ключевых ошибок в прошлом сезоне после двадцати туров и сейчас, то количество ошибок снизилось.

Было несколько туров, когда количество ключевых ошибок было достаточно высоким. Но последний тур прошёл спокойно. Судьям, видимо, тоже нужно было время, чтобы набрать тонус. На мой взгляд, судейство у нас не является критичным, есть прогресс — количество ошибок арбитров сокращается», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Напомним, недавно главный арбитр матча Фонбет Кубка России «Зенит» — «Динамо» Евгений Кукуляк был отстранён от работы до конца сезона. ЭСК РФС признал его грубую ошибку с отказом от назначения пенальти в ворота сине-бело-голубых.