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Футболисты сборной Перу подрались с испанской полицией

Футболисты сборной Перу подрались с испанской полицией
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Футболисты сборной Перу вступили в стычку с испанской полицией, сообщает ESPN.

По данным источника, инцидент случился в отеле, где болельщики хотели приблизиться к футболистам сборной Перу. В один из моментов испанский полицейский оттолкнул одного из футболистов, после чего игрок в ответ толкнул сотрудника правоохранительных органов.

После этого случилась небольшая потасовка между перуанскими футболистами и испанской полицией.
Напомним, сборная Перу прибыла в Мадрид, где сыграет в товарищеском матче с национальной командой Марокко. Матч состоится 28 марта на стадионе «Цивитас Метрополитано». Начало матча – 22:30 мск.

25 марта сборная Перу в товарищеском матче уступила национальной команде Германии со счётом 0:2.

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