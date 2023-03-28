Футболисты сборной Перу подрались с испанской полицией

Футболисты сборной Перу вступили в стычку с испанской полицией, сообщает ESPN.

По данным источника, инцидент случился в отеле, где болельщики хотели приблизиться к футболистам сборной Перу. В один из моментов испанский полицейский оттолкнул одного из футболистов, после чего игрок в ответ толкнул сотрудника правоохранительных органов.

После этого случилась небольшая потасовка между перуанскими футболистами и испанской полицией.

Напомним, сборная Перу прибыла в Мадрид, где сыграет в товарищеском матче с национальной командой Марокко. Матч состоится 28 марта на стадионе «Цивитас Метрополитано». Начало матча – 22:30 мск.

25 марта сборная Перу в товарищеском матче уступила национальной команде Германии со счётом 0:2.