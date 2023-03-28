Футболисты сборной Перу подрались с испанской полицией
Поделиться
Футболисты сборной Перу вступили в стычку с испанской полицией, сообщает ESPN.
По данным источника, инцидент случился в отеле, где болельщики хотели приблизиться к футболистам сборной Перу. В один из моментов испанский полицейский оттолкнул одного из футболистов, после чего игрок в ответ толкнул сотрудника правоохранительных органов.
После этого случилась небольшая потасовка между перуанскими футболистами и испанской полицией.
Напомним, сборная Перу прибыла в Мадрид, где сыграет в товарищеском матче с национальной командой Марокко. Матч состоится 28 марта на стадионе «Цивитас Метрополитано». Начало матча – 22:30 мск.
25 марта сборная Перу в товарищеском матче уступила национальной команде Германии со счётом 0:2.
Комментарии
- 28 марта 2023
-
04:07
-
04:01
-
03:57
-
03:51
-
03:21
-
03:04
-
02:53
-
02:35
-
02:26
-
02:04
-
02:04
-
01:58
-
01:41
-
01:23
-
01:00
-
00:39
-
00:30
-
00:17
-
00:01
- 27 марта 2023
-
23:57
-
23:43
-
23:41
-
23:33
-
23:25
-
23:13
-
23:07
-
23:07
-
22:52
-
22:39
-
22:31
-
22:20
-
22:07
-
22:06
-
22:04
-
22:00
Партнерский контент