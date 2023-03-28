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Зане вынужден постоянно летать в Манчестер и Лондон. Его девушка не хочет жить в Мюнхене

Зане вынужден постоянно летать в Манчестер и Лондон. Его девушка не хочет жить в Мюнхене
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Вингер «Баварии» Лерой Зане один проживает в Мюнхене.

Как сообщает Bild, девушка полузащитника «Баварии», американская модель и певица Кэндис Брук, не хочет жить в немецком городе. Вместе с детьми Лероя, Рио Стеллой и Майло, она живёт в Лондоне и Манчестере.

В связи с этим Зане вынужден постоянно путешествовать между Мюнхеном, Лондоном и Манчестером, чтобы увидеться с семьей. Во время текущей паузы на матчи сборных 27-летний игрок отпросился у «Баварии» и полетел в Лондон к Брук и детям.

Напомним, Томас Тухель стал новым главным тренером «Баварии» 24 марта, подписав соглашение до лета 2025 года. Он заменил на этой должности Юлиана Нагельсмана, которого уволили из-за неудовлетворительных результатов в Бундеслиге после чемпионата мира в Катаре.

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