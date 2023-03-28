Дмитрий Белоруков объяснил, почему ушёл из «Амкара» в «Динамо»

Российский бывший защитник Дмитрий Белоруков объяснил, почему ушёл из пермского «Амкара» в московское «Динамо».
«Хотелось что-то поменять. В «Амкаре» отыграл 11 лет. И тут позвало «Динамо». Я мог разорвать контракт без всяких проблем. А в Москве ещё и давали зарплату в два раза больше. Тоже аргумент.
Да, переходил в Первую лигу. Но оправдываю это тем, что там была самая большая зарплата в карьере. В итоге первое время был основным, а потом… Как и всегда, пришли новые футболисты. И меня отдали в аренду в «Амкар». При этом сами платили деньги. Кто-то из руководства дал даже интервью. Мол, как же так, мы ему платим деньги, а «Амкар» такие результаты показывает.
Напрямую мне не говорили, но я понимал, что ничего личного. Только бизнес. Надо было привезти своего футболиста. Чтобы купить что-то новое, надо отдать что-то старое», – сказал Белоруков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
- 28 марта 2023
-
09:26
-
09:12
-
09:10
-
09:05
-
09:00
-
08:51
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
06:51
-
06:24
-
04:07
-
04:01
-
03:57
-
03:51
-
03:21
-
03:04
-
02:53
-
02:35
-
02:26
-
02:04
-
02:04
-
01:58
-
01:41
-
01:23
-
01:00
-
00:39
-
00:30
-
00:17
-
00:01
- 27 марта 2023
-
23:57
-
23:43
-
23:41
-
23:33