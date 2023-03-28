Дмитрий Белоруков объяснил, почему ушёл из «Амкара» в «Динамо»

Российский бывший защитник Дмитрий Белоруков объяснил, почему ушёл из пермского «Амкара» в московское «Динамо».

«Хотелось что-то поменять. В «Амкаре» отыграл 11 лет. И тут позвало «Динамо». Я мог разорвать контракт без всяких проблем. А в Москве ещё и давали зарплату в два раза больше. Тоже аргумент.

Да, переходил в Первую лигу. Но оправдываю это тем, что там была самая большая зарплата в карьере. В итоге первое время был основным, а потом… Как и всегда, пришли новые футболисты. И меня отдали в аренду в «Амкар». При этом сами платили деньги. Кто-то из руководства дал даже интервью. Мол, как же так, мы ему платим деньги, а «Амкар» такие результаты показывает.

Напрямую мне не говорили, но я понимал, что ничего личного. Только бизнес. Надо было привезти своего футболиста. Чтобы купить что-то новое, надо отдать что-то старое», – сказал Белоруков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.