Экс-игрок «Амкара» Белоруков рассказал, почему возглавил «Динамо» из Санкт-Петербурга

Экс-защитник «Амкара» Дмитрий Белоруков рассказал о причинах того, почему возглавил команду «Динамо» (Санкт-Петербург).
«В конце декабря мне позвонил спортивный директор Александр Макаров. На тот момент я работал в Перми. Мы пообщались. После связались с президентом клуба, тоже переговорили. Меня заинтересовала возможность поработать на профессиональном уровне. Приехал в Петербург и подписал контракт.
Это мой первый клуб такого уровня. Повышение. Ни капли не сомневался. Я вернулся в родной город. Домой.
Команда не попала в первую восьмёрку, поэтому как таковых задач на весну у нас нет. Пока собираем команду, ведём селекцию. Меняем общий подход к формированию и позиционированию клуба – хотим сделать акцент на молодых футболистов – до 21–22 лет. Много возрастных ребят покинули «Динамо». Надеюсь, у нас получится построить хороший коллектив.
Ориентируемся на питерских футболистов. Сейчас у нашего клуба нет возможностей приглашать ребят из других городов. Есть небольшой селекционный блок, но большая часть вопросов замыкается на Макарове.
Всю команду тянет наш президент Константин Самсонов – у него свой бизнес. Он вкладывает средства в команду, выступает главным спонсором и одновременно руководителем. К таким людям только уважение», — сказал Белоруков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
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