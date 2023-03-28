Стрепетов отметил двух футболистов сборной России после товарищеского матча с Ираком

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился впечатлениями о товарищеском матче между сборными России и Ирака. Игра завершилась победой россиян со счётом 2:0.
«Отмечу хорошую обстановку на стадионе, пришли болельщики, победа, все довольны. Много дифирамбов. Но есть несколько «но». Берем первый тайм. Ирак превосходил нас в движении, в быстроте, в прессинге на нашей половине поля. И мог еще в первом тайме воспользоваться двумя грубейшими ошибками Песьякова, за которые команда европейского уровня, конечно, наказала бы. По моментам мы первый тайм проиграли 1:4. Был хороший момент у Пиняева, Обляков тоже молодец – эти два мальчишки пытались показать, что готовы биться за сборную. В центральной же зоне – просто катастрофа! А Песьякова мы что, готовим как разыгрывающего опорного полузащитника?» – приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».
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