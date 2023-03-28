Валерий Газзаев: не думаю, что у сборной России проблема с психологией

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о результатах национальной команды в последних товарищеских матчах. Россия сыграла вничью со сборной Ирана (1:1) и одолела соперников из Ирака (2:0).
«Не думаю, что есть какая-то проблема с психологией. Если мы играем с Ираном, Ираком — должна быть психология победителя, другой и быть не может. Проблема сборной в том, что нет стабильного состава. Я не могу назвать состав нашей национальной команды. В каждой игре разный подбор игроков. С одной стороны, тренерский штаб смотрит на возможности футболистов. С другой стороны, нет сыгранности. То же самое было и в Иране.
Чувствовалось, что игроки недопонимают друг друга. Когда все притрутся, когда будет стабильный состав — тогда и будет игра. Думаю, по итогам этих двух матчей тренер сборной сможет отобрать игроков, которых можно будет задействовать на турнире ЦАФА, если РФС согласиться принять в нём участие. Плюс, надеюсь, вернутся травмированные игроки. Добавятся Миранчук и Головин», – приводит слова Газзаева «Спорт-экспресс».
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