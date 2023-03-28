Сычёв — о Fan ID: печально смотреть, сколько болельщиков приходит на матчи РПЛ

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычёв поделился мнением насчёт ситуации, связанной с низкой посещаемостью матчей Российской Премьер-Лиги.
«Что касается Fan ID, вы же видите разницу: сколько зрителей ходит на Кубок России и на матчи чемпионата. Печально смотреть, сколько болельщиков приходит на матчи РПЛ», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, после введения Fan ID на матчах РПЛ существенно снизилась посещаемость. Активные фанаты клубов РПЛ протестуют против нового закона и бойкотируют матчи чемпионата. Обычные болельщики в большинстве своём также критикуют Fan ID.
Вчера, 27 марта, Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил до 1 мая упростить использование системы Fan ID. Прежде всего изменения должны коснуться инвалидов, пенсионеров и детей.
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