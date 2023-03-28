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Победы Франции и Нидерландов, Месси хочет вернуться в «Барселону». Главное к утру

Сборные Франции и Нидерландов одержали победы в матчах отбора на чемпионат Европы 2024 года, аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может вернуться в «Барселону», «Локомотив» сравнял счёт в серии с ЦСКА. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Франция обыграла Ирландию, Нидерланды разгромили Гибралтар.

2. Лионель Месси ведёт переговоры с Хави о возвращении в «Барселону» — Catalunya Radio.

3. «Локомотив» переиграл ЦСКА в шестом матче и сравнял счёт в серии — 3-3.

4. Соболенко переиграла Крейчикову и вышла в 1/4 финала турнира в Майами.

5. Макдэвид стал первым игроком НХЛ за последние 27 лет, набравшим 140 очков в регулярке.

6. Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Майами.

7. Российский защитник «Баффало» Любушкин отказался надевать ЛГБТ-джерси перед матчем НХЛ.

8. «Локомотив» планирует назначить Лексакова гендиректором клуба вместо Леонченко.

9. Евгений Кузнецов прокомментировал информацию о возможном обмене из «Вашингтона».

10. Александрова прошла в 1/4 финала турнира в Майами, Андрееску снялась с матча из-за травмы.