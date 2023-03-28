Экс-защитник «Амкара» и «Динамо» Белоруков: «Зенит» предлагал мне 30 тысяч долларов

Бывший защитник «Зенита-2» Дмитрий Белоруков вспомнил, как мог подписать контракт с первой командой петербуржцев.
«Зенит» предлагал контракт. Быть рядом с главной командой, но не в ней. Под основой. Аршавин, Малафеев, Денисов уже работали с Петржелой на тот момент, а меня приглашали в другом статусе. Но было и другое предложение. Сразу играть на высоком уровне. Конкурировать за место в составе.
Клуб предлагал около 30 тысяч долларов в год. С учётом подъёмных. Это были не космические, но хорошие деньги. В том же «Зените-2» до этого я зарабатывал 20 тысяч рублей в месяц. Так что приличное повышение. Тяжело было отказываться.
С Петржелой разговор был. На последнем сборе. После чего и решил, что не подпишу контракт. Он сказал, что не видит меня конкурирующим в борьбе за основной состав», – сказал Белоруков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Полное интервью Дмитрия Белорукова читайте на «Чемпионате»:
- 28 марта 2023
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