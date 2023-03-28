Белоруков: пожалел, что не перешёл в «Зенит», через неделю. Хотел проситься обратно

Бывший защитник «Зенита-2» Дмитрий Белоруков признался, что пожалел о своём отказе подписать контракт с первой командой клуба из Санкт-Петербурга.

«Пожалел через неделю. Уже заканчивался заявочный период. Агент изначально сказал, что всё будет нормально. Я сидел дома, ждал звонка. А агент пропал. Не пишет, не звонит. Уже думал проситься обратно. Вообще много мыслей было. Но за три-четыре дня до конца заявки всё же подписал контракт с «Анжи», – сказал Белоруков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Сейчас Дмитрий Белоруков тренирует «Динамо» из Санкт-Петербурга. Игровую карьеру защитник закончил летом 2019 года в составе «Анжи».

Полное интервью Дмитрия Белорукова читайте на «Чемпионате»: