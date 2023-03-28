Белоруков: «Амкар» хотел продать меня за € 5 млн. Тогда за эту сумму Максвелл ушёл в «ПСЖ»
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Бывший защитник «Амкара» Дмитрий Белоруков вспомнил, как пермский клуб хотел выручить за него € 5 млн.
«Когда Рашид Рахимов ушёл в «Локомотив», забрал Левенца. Говорили, что меня тоже хотели. Но до конкретики не дошло. Интересовались и другие топы. И не только топы – Гаджиев хотел видеть в Самаре. Но там был вопрос в цене. Сумму, которую установил «Амкар», тогда никто бы не потянул. Около € 5 млн. В то время из «Барселоны» в «ПСЖ» за такие же деньги ушёл Максвелл.
Желание поговорить с руководством было, но не хотелось портить отношения. По сути, я заявил бы, что не хочу играть в «Амкаре», – сказал Белоруков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Полное интервью Дмитрия Белорукова читайте на «Чемпионате»:
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- 28 марта 2023
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