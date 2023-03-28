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«Он научил меня футболу». Дмитрий Белоруков — о работе с Рашидом Рахимовым

«Он научил меня футболу». Дмитрий Белоруков — о работе с Рашидом Рахимовым
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Бывший российский защитник Дмитрий Белоруков вспомнил совместную работу с главным тренером Рашидом Рахимовым. Специалист тренировал Белорукова в пермском «Амкаре».

«Можно сказать, что он в принципе научил меня футболу. Объяснил, как правильно играть в обороне, как перемещаться, страховать. При нём я понял, что такое адекватные требования, которые надо выполнять. До этого, можно сказать, играли как получится. При Рахимове появилась система. Стало полегче», – сказал Белоруков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

40-летний Белоруков завершил игровую карьеру в 2019 году. Ныне он сам является главным тренером, работая в «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Полное интервью Дмитрия Белорукова читайте на «Чемпионате»:

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