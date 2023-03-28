Сёмин: тренеров всегда критикуют, но Карпин не юнец, умеет справляться с давлением

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о критике в адрес главного тренера сборной России Валерия Карпина после последних матчей национальной команды. По мнению Сёмина, Карпин умеет справляться с давлением общественности.
«На протяжении всей своей карьеры тренер выслушивает критику, в этом нет ничего нового. Такая профессия. Его всегда критикуют, потому что только тренер отвечает за результат, а постоянно хорошим результат не бывает. Но Карпин не юнец, он умеет справляться с давлением», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».
Напомним, 26 марта сборная России обыграла команду Ирака со счётом 2:0 в товарищеском матче, который состоялся в Санкт-Петербурге. 23 марта россияне сыграли вничью с Ираном (1:1). Игра проходила в Тегеране.
Сборная России отстранена от международных соревнований из-за политической обстановки в мире. Соответствующее решение приняли ФИФА и УЕФА.
- 28 марта 2023
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