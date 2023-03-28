Итальянский журналист: только Конте может выиграть ЛЧ с «ПСЖ», но они выбрали Мотту

Итальянский журналист Фабио Каресса сообщил, что руководство французского «ПСЖ» провело встречу с главным тренером «Болоньи» Тьяго Моттой на предмет будущей работы в парижском клубе.

«Я считаю, что Конте — единственный тренер, который может помочь «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов. Он единственный, кто может это сделать. Но в Париж поедет Тьяго Мотта, с ним была встреча. Но всё может измениться, Мотта знает обстановку, и он на шаг впереди», — приводит слова Карессы FCInter1908.it.

Нынешним главным тренером «ПСЖ» является Кристоф Галтье, возглавивший парижскую команду прошлым летом. Антонио Конте был уволен из «Тоттенхэма» несколько дней назад после своего резонансного интервью. Мотта ранее играл за «ПСЖ».

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