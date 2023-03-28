Белоруков: детский футбол в регионах умирает. В Перми нет даже городского чемпионата
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Главный тренер «Динамо» Санкт-Петербург и бывший защитник «Амкара» Дмитрий Белоруков обратил внимание на проблему детского футбола в регионах, приведя в пример ситуацию в Перми.
«У РФС всё на бумаге. В полях ведь никто не работал. У нас, практиков, немного другое ощущение. Давайте честно: всё очень плохо. Детский футбол в регионах умирает. В Перми на город-миллионник нет даже чемпионата города. Есть только края. И там две команды борются за что-то, остальные – проходной двор. Нет никакой конкуренции. Лучших игроков забирают Москва, Питер, Краснодар. И кому это нужно?» – сказал Белоруков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Полное интервью с Дмитрием Белоруковым читайте на «Чемпионате»:
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