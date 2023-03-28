Леонид Слуцкий рассказал, в каких клубах он не собирается работать

Российский тренер Леонид Слуцкий, находящийся без команды после ухода из «Рубина» в ноябре 2022 года, высказался о своих предпочтениях относительно следующего места работы.

«Вопрос не в том, интересно или нет. Вопрос очень глобальный и комплексный. Точно не собираюсь работать в проекте, который неинтересный и недлинный, без перспективы. Это вопрос диалога. Считаю, что Конте ушёл из «Тоттенхэма» сам, он спровоцировал это», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Леонид Слуцкий тренировал «Рубин» с декабря 2019 года. Под его руководством команда пробивалась в квалификацию Лиги конференций, а также вылетела из Российской Премьер-Лиги. Ранее Слуцкий также работал в «Витессе», «Халле», сборной России, ЦСКА и ряде других команд.