Канчельскис: Антону Миранчуку надо брать билет, бежать на поезд и уезжать играть в Европу

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис посоветовал полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку как можно быстрее уезжать в Европу. Канчельскис дал Миранчуку совет известной цитатой из кинематографа: «Беги, Форрест, беги!»
«Антону Миранчуку надо брать билет, бежать на поезд и уезжать играть в Европу. Именно там он будет развиваться, а не здесь. У нас в стране очень тяжело с футболом. Поэтому скажу Миранчуку как в фильме: «Беги, Форрест, беги».
Куда лучше переходить Миранчуку? Когда у него будет конкретное предложение, тогда и будем говорить и рассуждать. Если будет интерес из «Торино», тогда мы будем говорить о возможностях и плюсах игры Антона и Алексея вместе», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.
Напомним, ранее Канчельскис давал аналогичный совет нападающему «Спартака» Александру Соболеву.
- 28 марта 2023
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