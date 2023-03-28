Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» прокомментировал слухи о переходе в «ПСЖ»

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Ману Коне прокомментировал интерес к себе со стороны французского «ПСЖ». Футболист не исключил возможности перехода в клуб из родного города, но отметил, что прежде всего будет ориентироваться на команду, в которой получит игровое время.
«Интерес «ПСЖ» (улыбается)»? Это правда, что я парижанин. Я родился и делал первые шаги в футболе здесь. Связывать меня с переходом в «ПСЖ» логично, но перейду ли я сюда или в другой клуб, для меня не имеет никакого значения, я просто хочу играть. Если мне придётся уйти из «Боруссии», я сначала подумаю о том, где я буду получать игровое время», — приводит слова Коне Le Parisien.
На счету 21-летнего полузащитника один гол и одна передача в 25 матчах за «Боруссию» в текущем сезоне.
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