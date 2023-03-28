Смит-Роу: Зинченко — один из самых техничных игроков, которых я когда-либо видел
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Эмиль Смит-Роу оценил переходы в стан «канониров» бывших футболистов «Манчестер Сити» Александра Зинченко и Габриэла Жезуса. Англичанин назвал украинского защитника одним из самых техничных игроков.
«Переходы Александра Зинченко и Габриэла Жезуса, кажется, изменили всё. Зинченко — один из самых техничных игроков, которых я когда-либо видел. Я не могу поверить, что «Манчестер Сити» отпустил их», — приводит слова Смита-Роу журналист Крис Уитли в своём «твиттере».
На счету Зинченко один гол и две результативные передачи в 27 матчах за «Арсенал» в текущем сезоне. Жезус отметился пятью забитыми мячами и семью голевыми пасами в 23 проведённых встречах.
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