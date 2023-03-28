Защитник «Баварии» Юпамекано высказался о противостоянии с Мбаппе и Холандом
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Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано высказался о противостоянии нападающим французского «ПСЖ» и английского «Манчестер Сити» Килиану Мбаппе и Эрлингу Холанду. Француз отметил, что любит участвовать в матчах с такими соперниками.
«Я не начинаю спать хуже, играя против Мбаппе или Холанда. Я люблю такие встречи. Я играю в футбол, чтобы соревноваться с лучшими. Это единственный способ прогрессировать», — приводит слова Юпамекано Le Figaro.
«Бавария» Юпамекано встречалась с «ПСЖ» Мбаппе в 1/8 финала Лиги чемпионов в текущем сезоне. В обоих матчах противостояния победу одержали мюнхенцы, которые в четвертьфинале турнира встретятся с «Манчестер Сити» Холанда.
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