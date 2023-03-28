Появилось видео ссоры Месси с Вегорстом на ЧМ. Аргентинец не пожал голландцу руку

В интернет-пространстве появилось видео, на котором конфликт нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и форварда национальной команды Нидерландов Ваута Вегорста представлен более широко, чем раньше. Именно в ходе данной стычки аргентинец назвал голландца «придурком».

После окончания матча четвертьфинала между Аргентиной и Нидерландами (2:2, 4:3 пен.) Месси давал интервью, во время которого увидел ждущего его Вегорста и начал кричать нидерландцу: «Иди отсюда, придурок!» Завершив диалог с журналистами, Месси отправился в подтрибунное помещение, где его попытался перехватить Вегорст, чтобы пожать капитану сборной Аргентины руку, однако тот демонстративно отказался отвечать на жест соперника.

После этого Вегорст попытался объяснить свой поступок игрокам Аргентины, однако те не стали его слушать. Нидерландец заявил, что такое поведение Месси — неуважение, так как голландский форвард ждал его, чтобы пожать руку.