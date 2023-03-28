Карвальо: Акинфеев заслуживает, чтобы мы ему создали памятник при жизни! Лучший игрок ЦСКА
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Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо назвал голкипера армейцев Игоря Акинфеева лучшим футболистом в текущем составе москвичей и призвал поставить в честь вратаря памятник при жизни.
«Лучший игрок ЦСКА из нынешних игроков? Наверное, Акинфеев. С учётом того, чего он достиг, Игорь заслуживает, чтобы мы ему создали памятник при жизни!» — приводит слова Карвальо «Спорт-экспресс».
Некоторое время назад Акинфеев был включён в список 50 лучших вратарей в истории мирового футбола по версии IFFHS. Голкипер защищает ворота ЦСКА с 2003 года, продолжая оставаться первым номером армейцев и в 36 лет.
В 23 матчах за ЦСКА в текущем сезоне во всех турнирах Акинфеев восемь раз оставлял свои ворота в неприкосновенности.
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