Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» дала понять Месси, что он сможет вернуться, лишь существенно сократив зарплату

«Барселона» дала понять Месси, что он сможет вернуться, лишь существенно сократив зарплату
Комментарии

«Барселона» заинтересована в возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, но, учитывая финансовую ситуацию, клуб не сможет гарантировать аргентинцу сохранение нынешних условий. Об этом сообщает журналист Адриан Санчес в «Твиттере».

По сведениям источника, в клубе подали сигнал 35-летнему футболисту, что, если он захочет вернуться, ему придётся существенно снизить финансовые условия, иначе клуб не сможет вписаться в фэйр-плей.

Месси находился в структуре «Барселоны» с 2000 по 2021 год. Клуб не смог подписывать с ним новый контракт из-за финансовых проблем. С тех пор аргентинец выступает за французский «ПСЖ», с которым его соглашение истекает в конце сезона.

Месси отказался жать руку Вегорсту после матча ЧМ. Видеоролик:

Материалы по теме
Появилось видео ссоры Месси с Вегорстом на ЧМ. Аргентинец не пожал голландцу руку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023