«Барселона» дала понять Месси, что он сможет вернуться, лишь существенно сократив зарплату
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«Барселона» заинтересована в возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, но, учитывая финансовую ситуацию, клуб не сможет гарантировать аргентинцу сохранение нынешних условий. Об этом сообщает журналист Адриан Санчес в «Твиттере».
По сведениям источника, в клубе подали сигнал 35-летнему футболисту, что, если он захочет вернуться, ему придётся существенно снизить финансовые условия, иначе клуб не сможет вписаться в фэйр-плей.
Месси находился в структуре «Барселоны» с 2000 по 2021 год. Клуб не смог подписывать с ним новый контракт из-за финансовых проблем. С тех пор аргентинец выступает за французский «ПСЖ», с которым его соглашение истекает в конце сезона.
Месси отказался жать руку Вегорсту после матча ЧМ. Видеоролик:
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