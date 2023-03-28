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Сака будет самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала». Повышение зарплаты — в четыре раза

Сака будет самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала». Повышение зарплаты — в четыре раза
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Лондонский «Арсенал» и нападающий Букайо Сака в скором времени подпишут новый контракт на пять лет. Об этом сообщает журналист Даниэль Каттс в «Твиттере».

По сведениям источника, 21-летний футболист станет самым высокооплачиваемым футболистом клуба: его зарплата будет повышена в четыре раза — до € 340 тыс. в неделю. Стороны готовы объявить о новой сделке.

Букайо Сака — воспитанник «Арсенала». В нынешнем сезоне он принял участие в 38 матчах, отметившись 13 голами и 10 результативными передачами. Текущий контракт между сторонами истекает летом 2024 года.

«Арсенал» в 28 матчах английской Премьер-лиги набрал 69 очков и занимает в турнирной таблице первое место.

Букайо Сака пообщался с семьёй Кардашьян после игры «Арсенала». Видеоролик:

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