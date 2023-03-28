Павел Погребняк предположил, что Fan ID скоро отменят

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Павел Погребняк высказался о законе о Fan ID, предположив, что его отменят в ближайшее время. Экс-футболист сравнил атмосферу на матчах, где требуется и не требуется карта болельщика.

«Всё довольно однозначно: атмосфера на матчах, где не требуется Fan ID, заметно отличается. Думаю, существует вероятность, что Fan ID скоро отменят. Такая опция точно есть», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Вчера, 27 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился разработать меры по упрощению процесса получения карты болельщика отдельными группами населения страны.

Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ с декабря 2022 года.