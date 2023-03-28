Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павел Погребняк предположил, что Fan ID скоро отменят

Павел Погребняк предположил, что Fan ID скоро отменят
Комментарии

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Павел Погребняк высказался о законе о Fan ID, предположив, что его отменят в ближайшее время. Экс-футболист сравнил атмосферу на матчах, где требуется и не требуется карта болельщика.

«Всё довольно однозначно: атмосфера на матчах, где не требуется Fan ID, заметно отличается. Думаю, существует вероятность, что Fan ID скоро отменят. Такая опция точно есть», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Вчера, 27 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился разработать меры по упрощению процесса получения карты болельщика отдельными группами населения страны.

Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ с декабря 2022 года.

Материалы по теме
Эксклюзив
Погребняк: не думаю, что у «Спартака» есть даже мизерный шанс побороться с «Зенитом» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023