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Данил Пруцев: дебютировать за сборную — моя давняя мечта. То, чего хотел с самого детства

Данил Пруцев: дебютировать за сборную — моя давняя мечта. То, чего хотел с самого детства
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Полузащитник сборной России и «Спартака» Данил Пруцев поделился эмоциями от дебюта за национальную команду. Он случился в товарищеском матче с Ираном (1:1), в котором хавбек провёл на поле три минуты. В матче с Ираком (2:0) Пруцев отыграл 45 минут.

«Дебютировать за сборную — это моя давняя мечта. То, чего я хотел с самого детства, когда смотрел матчи национальной команды по телевизору в качестве болельщика. Это большая честь для меня. Спасибо тренерскому штабу за доверие, а болельщикам — за поддержку.

Официальные игры, конечно, очень жду. Это новая цель — сыграть за сборную в такой игре», — сказал Пруцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Данил Пруцев прошёл путь до основной сборной России через все молодёжные команды, начиная со сборной U16.

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