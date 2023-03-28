Тренер Испании: мы ещё не видели лучшую версию Гави, но он фантастический игрок
Поделиться
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о полузащитнике национальной команды Гави, выступающем за «Барселону».
«Могу отметить, что Гави является фантастическим футболистом. Ему всего 18, он взрослеет и как человек, и как футболист. Уверен, что мы ещё не видели его лучшую версию, но точно сможем лицезреть на следующих этапах его длинной карьеры. Хочу отметить, что Гави является энергичным футболистом с сильным характером, что он показывает на поле», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.
18-летний Гави успел провести 18 матчей в составе взрослой сборной Испании, отметившись тремя голами. Он участник чемпионата мира в Катаре.
Болельщики в Испании посвятили «ПСЖ» оскорбительную кричалку. Видеоролик:
Комментарии
- 28 марта 2023
-
15:45
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:20
-
15:17
-
15:16
-
15:15
-
15:14
-
15:05
-
14:55
-
14:40
-
14:35
-
14:32
-
14:30
-
14:30
-
14:16
-
14:15
-
14:15
-
14:06
-
14:00
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:21
-
13:20
-
13:16
-
13:09
-
13:07
-
13:03
-
13:00
-
12:53
-
12:45
-
12:45
-
12:43
Партнерский контент