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Тренер Испании: мы ещё не видели лучшую версию Гави, но он фантастический игрок

Тренер Испании: мы ещё не видели лучшую версию Гави, но он фантастический игрок
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о полузащитнике национальной команды Гави, выступающем за «Барселону».

«Могу отметить, что Гави является фантастическим футболистом. Ему всего 18, он взрослеет и как человек, и как футболист. Уверен, что мы ещё не видели его лучшую версию, но точно сможем лицезреть на следующих этапах его длинной карьеры. Хочу отметить, что Гави является энергичным футболистом с сильным характером, что он показывает на поле», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

18-летний Гави успел провести 18 матчей в составе взрослой сборной Испании, отметившись тремя голами. Он участник чемпионата мира в Катаре.

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