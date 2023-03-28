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Дмитрий Сычёв высказался о трёх победах «Локомотива» в РПЛ подряд

Дмитрий Сычёв высказался о трёх победах «Локомотива» в РПЛ подряд
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о серии побед железнодорожников в матчах Российской Премьер-Лиги. Она насчитывает три игры.

«Рад за ребят. Да, матчи складывались непросто, но у команды есть характер. Видно, что тренер держит команду под контролем. Могут перестроить игру, когда проигрывают или просто плохо играют. Я думаю, что дальше будет лучше. Я прогнозировал голы Дзюбы — он помогает. Ещё рад за Серёжу Пиняева.

«Локомотив» вышел из кризиса? Этот тренерский штаб не был в кризисе — он работает по-своему. Они работают, как и должны, когда есть поставленная задача. То, что вышли из зоны вылета, — это радует», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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