Орлов: Бердыеву нужно понять игроков «Сочи», а игрокам — его. Нужна синхронизация

Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу результатов футбольного клуба «Сочи» под руководством Курбана Бердыева. Напомним, в первом официальном матче при новом тренере сочинцы обыграли ЦСКА (2:0), однако дальше последовали два неубедительных матча — поражения от «Оренбурга» (0:4) и «Факела» (0:3).

«После первого матча Бердыева в «Сочи» с ЦСКА у команды был подъём. А потом выяснилось, что игроки всё-таки уже в другом психологическом состоянии. Бердыеву нужно понять игроков, а игрокам — его. Нужно набирать форму. Игроки есть, но они должны привести себя в порядок. Я думаю, они быстро восстановятся. Я верю в это. Должна произойти синхронизация», — приводит слова Геннадия Орлова Sport24.