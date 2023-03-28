«Зенит» объявил о розыгрыше 100 билетов на матч со «Спартаком» среди обладателей Fan ID

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о старте розыгрыша 100 билетов на домашний матч с московским «Спартаком» среди болельщиков, оформивших Fan ID.

Сине-бело-голубые обещают разыграть 50 пар билетов среди всех болельщиков, которые привяжут номер своего Fan ID к личному кабинету на сайте клуба. Акция продлится до 1 апреля включительно.

«Зенит» и «Спартак» сыграют между собой в Санкт-Петербурге в начале мая в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Соперники встречались друг с другом уже четыре раза в текущем сезоне. Сине-бело-голубые и красно-белые разыграли между собой Суперкубок России, победу одержал «Зенит» (4:0). В 8-м туре РПЛ победу также праздновали петербуржцы (2:1). В Кубке России «Зенит» проиграл «Спартаку» в Москве (0:3), но обыграл москвичей в Санкт-Петербурге (0:0, 4:2 пен.).