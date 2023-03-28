Рамирес — о слухах об уходе из «Краснодара»: сейчас я хочу остаться. В будущем посмотрим

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес высказался о слухах о своём возможном уходе из краснодарской команды, заявив, что хотел бы остаться в стане «быков», но не исключил перехода в другой клуб.
«На данный момент я не знаю ни о каком интересе ко мне со стороны турецких и венгерских клубов. Может, мои агенты в курсе этого. Но у меня нет никакой информации об этих слухах.
Я хочу остаться в «Краснодаре» и сосредоточиться на выступлениях за эту команду и дальше. Это мой текущий клуб. В будущем посмотрим, что может произойти», — приводит слова Рамиреса Sport24.
Эквадорский защитник играет за «Краснодар» с 2017 года. Его контракт с краснодарцами действует до 2025 года. В текущем сезоне Рамирес сыграл 25 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
- 28 марта 2023
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