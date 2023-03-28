«Я всегда буду на стороне жертв». Бывшая жена Хакими — об обвинениях игрока в насилии

Хиба Абук, бывшая супруга марокканского защитника французского «ПСЖ» Ашрафа Хакими, выступила с заявлением после слухов о расставании с футболистам из-за обвинений французской прокуратуры в его адрес. Марокканца обвиняли в изнасиловании. Абук заявила, что разбирательство в отношении Хакими не имеет никакого отношения к их решению расстаться.

«Я считаю своим долгом опубликовать данное заявление, чтобы прояснить распространяемую дезинформацию. Несмотря на то что в некоторых деликатных вопросах молчание может быть лучшим вариантом, я чувствую необходимость высказаться, чтобы продолжать свою личную, общественную и профессиональную жизнь, как можно менее пагубным и травмирующим образом, защищая, прежде всего, своих детей, которые, безусловно, являются моим абсолютными приоритетом.

Прошло уже некоторое время с тех пор, как я и отец моих детей приняли решение прекратить наши супружеские отношения. Это произошло задолго до тех событий, в которые я была вовлечена при помощи СМИ и к которым я совершенно непричастна. Кто бы мог подумать, что после такой болезненной разлуки мне придётся столкнуться с таким позором. Мне потребовалось время, чтобы переварить это.

Естественно, в своей жизни я всегда была и буду на стороне жертв, поэтому, учитывая серьёзность обвинения, нам останется только положиться на правосудие.

Я прошу вас уважать мою личную жизнь и жизнь моих детей. Спасибо за поддержку, заботу и уважение», — написала Хиба Абук в своих социальных сетях.

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