Сёмин: «Спартак» и «Ростов» — прямые конкуренты «Зенита» за золотые медали РПЛ. Есть шансы

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение, что «Спартак» и «Ростов» является прямыми конкурентами санкт-петербургского «Зенита» в борьбе за чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Интрига в РПЛ продолжается, она не закончилась. Ещё всё впереди. «Спартак», «Ростов» — прямые конкуренты «Зенита» за чемпионство. У них неплохие шансы на золотые медали, я думаю. Да тот же ЦСКА тоже им является», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».
«Зенит» лидирует в турнирной таблице после 20 сыгранных матчей с 48 набранными очками. В активе «Ростова», идущего вторым, на семь очков меньше. «Спартак», расположившийся на третьей строчке таблицы, смог набрать 40 очков. Петербургский клуб может выиграть чемпионат России в пятый раз подряд.
- 28 марта 2023
-
15:45
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:20
-
15:17
-
15:16
-
15:15
-
15:14
-
15:05
-
14:55
-
14:40
-
14:35
-
14:32
-
14:30
-
14:30
-
14:16
-
14:15
-
14:15
-
14:06
-
14:00
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:21
-
13:20
-
13:16
-
13:09
-
13:07
-
13:03
-
13:00
-
12:53
-
12:45
-
12:45
-
12:43