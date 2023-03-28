Сёмин: «Спартак» и «Ростов» — прямые конкуренты «Зенита» за золотые медали РПЛ. Есть шансы

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение, что «Спартак» и «Ростов» является прямыми конкурентами санкт-петербургского «Зенита» в борьбе за чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Интрига в РПЛ продолжается, она не закончилась. Ещё всё впереди. «Спартак», «Ростов» — прямые конкуренты «Зенита» за чемпионство. У них неплохие шансы на золотые медали, я думаю. Да тот же ЦСКА тоже им является», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице после 20 сыгранных матчей с 48 набранными очками. В активе «Ростова», идущего вторым, на семь очков меньше. «Спартак», расположившийся на третьей строчке таблицы, смог набрать 40 очков. Петербургский клуб может выиграть чемпионат России в пятый раз подряд.